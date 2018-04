Praxis mit Meerblick, ... TV-Tipps am Freitag

Peter Parker (Andrew Garfield) hat es nicht leicht: Seine Eltern verließen ihn, als er noch ein Kind war. Seitdem lebt er bei seinem Onkel und seiner Tante. Auch auf der High-School läuft es nicht besonders: Zwar ist Peter nicht auf den Kopf gefallen, doch Freunde hat der junge Mann kaum. Einzig seine Jugendliebe Gwen (Emma Stone) hält zu ihm. Als Peter einen Aktenkoffer seines Vaters findet, will er endlich herausfinden, was mit seinen Eltern geschehen ist. Er begibt sich auf Spurensuche.

20:15 Uhr, Sat.1: LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids, Comedyshow

Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge lässt vier Promis gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken. Sie treten in unterschiedlichsten Fachgebieten zu "lehrreichen", innovativen oder experimentellen Aufgaben an - körperliche und künstlerische Ertüchtigung inklusive. Damit sich die prominenten "Nachsitzer" richtig anstrengen müssen, scoutet Luke Mockridge die Kids persönlich an ihren Lehranstalten. Wer kann mit den cleveren Schülern mithalten?

20:15 Uhr, arte: Auf einmal, Drama

Der Bankberater Karsten (Sebastian Hülk) führt ein geregeltes Leben in einer Kleinstadt in Westdeutschland. Doch eine Nacht verändert sein Leben dramatisch. Seine Freundin Laura (Julia Jentsch) ist verreist. Karsten schmeißt eine Party in der gemeinsamen Wohnung. Dort lernt er die schöne Anna kennen. Nachdem die Gäste gegangen sind, kommen die beiden sich näher. Plötzlich bricht Anna zusammen. Unter Schock rennt Karsten zum nahen Krankenhaus, um Hilfe zu holen, doch es hat geschlossen. Bei seiner Rückkehr liegt Anna tot in der Wohnung. Hätte Karsten Anna retten können, wenn er sofort den Notruf betätigt hätte?

20:15 Uhr, RTL II: Hellboy 2 - Die goldene Armee, Fantasyabenteuer

Der seit Ewigkeiten herrschende Waffenstillstand zwischen den Menschen und den im Verborgenen lebenden mystischen Wesen droht zu zerbrechen, als der verbitterte Elfen-Prinz Nuanda (Luke Goss) der Menschheit den Krieg erklärt. Nuanda will die unbesiegbare, in einem tiefen Schlaf liegende Goldene Armee wiederbeleben und mit ihr die Welt erobern. Die einzige Chance der Menschen gegen ihn und seine mächtigen Verbündeten aus dem Reich der Fabelwesen sind der Dämon Hellboy (Ron Perlman), seine Feuer beherrschende Freundin Liz (Selma Blair), das empathische Tiefsee-Wesen Abe (Doug Jones) und das Geistwesen Johann Kraus (James Dodd).