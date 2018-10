Filialpraxen auch in anderen Stadtteilen denkbar

Sollte sich das Modell bewähren, sind auch in anderen Stadtteilen solche Filialpraxen denkbar. "Das Angebot soll natürlich ausgebaut werden", sagt Bernd Hörauf, der Sprecher des Gesundheitsreferats. Schließlich sind neben Riem auch noch andere Viertel von der Gesundheitsversorgung so gut wie abgeschnitten. Flächendeckend kann die Stadt den Ärztemangel aber freilich nicht ausgleichen. Denn alleine für die Praxis in Riem zahlt die Stadt jährlich fast 170.000 Euro. Und eigentlich wäre für eine sinnvolle Verteilung der Ärzte schließlich auch die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) zuständig.