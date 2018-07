München - Diese Filmfest-Veranstaltung war bei den Promis groß in Mode! Die "Constantin Film" und "Longchamp" luden auf die Dachterrasse des In-Restaurants "The Gril". Normalerweise geht’s beim Münchner Filmfest in Sachen Outfits eher lässig zu - und Jeans und Sneakers sind an der Tagesordnung.