Präsident und Lied-Dieb? Überhaupt nicht "happy": Pharrell Williams giftet gegen Donald Trump

Nicht das erste Mal

Aus dem Brief von Williams' Anwalt Howard King zitiert die Seite: "Sie haben an einem Tag, an dem elf Menschen durch die Hand eines geisteskranken 'Nationalisten' ermordet wurden, das Lied 'Happy' vor dem Publikum einer politischen Versammlung in Indiana gespielt. Nichts war 'fröhlich' an der Tragödie, die unserem Land am Samstag zugefügt wurde. Und es wurde auch keine Erlaubnis ausgestellt, dass Sie das Lied für diesen Zweck verwenden durften."