Der 77-jährige Stoiber glaubt auch nicht an einen totalen Rückzug von Hoeneß, der auf der Mitgliederversammlung des deutschen Meisters am 15. November nicht mehr als Präsident kandidieren wird und auch den Vorsitz des Aufsichtsrates anschließend an seinen designierten Nachfolger Herbert Hainer (65) abgeben will.