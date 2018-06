Präsident gibt Rätsel auf War der Eingriff bei Melania Trump doch größer?

Bisherige Informationen über die Operation hatten den Anschein erweckt, dass es sich um einen kleineren Eingriff gehandelt habe. Bei einer Embolisation wurden Blutgefäße künstlich verschlossen. Ihre wochenlange Abwesenheit aus dem Rampenlicht hatte vermehrt Spekulationen über den Gesundheitszustand von Melania Trump aufkommen lassen. Am 16. Mai hatte sich die First Lady selbst via Twitter zu Wort gemeldet und erklärt: "Ich fühle mich großartig und freue mich darauf nach Hause ins Weiße Haus zu kommen." Trump hatte nach der Operation fünf Nächte in einem Militärkrankenhaus verbringen müssen.