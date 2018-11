Berti Vogts: "Uli ist halt Uli Hoeneß"

"Er ist im Moment in einem Tief, das hat auch die Pressekonferenz gezeigt. Uli ist halt Uli Hoeneß, wie man ihn liebt - oder wie man ihn nicht liebt", sagte Vogts beim Mercedes-Benz-Sportpresseclub vor dem letzten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr in Gelsenkirchen gegen die Niederlande. (Lesen Sie auch: AZ-Kommentar - Der FC Bayern fordert, was er selber nicht einhält)