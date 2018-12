Präsident des FC Bayern Die Wut auf Uli Hoeneß und ihre Folgen

Im Video: Hoeneß - "Nicht mehr mein FC Bayern"

Einer der Kritiker fasste sich am Freitagabend bei den Wortmeldungen, die auf die Rede der Bosse folgen, ein Herz: Johannes Bachmayr. Er begann seine Abrechnung mit: "Früher wollte ich werden wie Uli Hoeneß, der große Manager. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher." Applaus der verdutzten Mitglieder für den mutigen Mann in der schwarzen Lederjacke. Bachmayr fuhr an Hoeneß gerichtet fort: "Mein Verständnis vom Verein ist: Ein Ehrenspielführer ist nicht zu verbannen. Es ist nicht Ihr Stadion, der Verein ist nicht Ihr Eigentum. Paul Breitner hat ausgesprochen, was viele dachten und das muss man dann auch mal aushalten. Ich sage Meinungsfreiheit Artikel fünf Grundgesetz." Der Applaus wurde lauter, trotziger. Die Stimmung kippte.