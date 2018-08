Präsident benutzt seine Lieder Steven Tyler ist sauer auf Donald Trump

Der US-Präsident Donald Trump (72) kann auf die Musik von Aerosmith offenbar einfach nicht verzichten. Wie der Frontmann Steven Tyler (70) nun in einem Interview mit dem Promiportal "TMZ" verriet, habe er aber nun endgültig genug. Seine Songs seien nicht für Kampagnen gemacht, sagte Tyler. Bereits am Mittwoch wurde auf Twitter ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie bei einer Trump-Kundgebung im US-Bundesstaat West Virginia der Song "Livin' on the Edge" eingespielt wurde.