Die "Victoria's Secret"-Show 2018 steht unmittelbar bevor. Am 8. November soll die sexy Dessous-Show in New York City aufgezeichnet werden. Im US-Fernsehen wird sie dann am 2. Dezember bei ABC zu sehen sein. Doch das Highlight steht bereits fest: Die Modemarke hat den "2018 Dream Angels Fantasy Bra" enthüllt.