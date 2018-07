Präsentation und Auslieferung in China Porsche Macan: Facegeliftetes "Weltpremierle"

China, gelobtes Autoland, Teil 2: Die Kunden sind im Durchschnitt 36 Jahre jung, die Hälfte der weiblichen Kundschaft entscheidet sich für einen Macan, 40 Prozent für den 911. Der Bestseller unter den Macan-Varianten wiederum ist das Einsteigermodell mit vier Zylinder-Turbo und 250 PS. Zudem hat Porsche auf die niedrigeren Zölle in China reagiert und gibt seinen Kunden über sieben Prozent Preisreduzierung weiter. Damit ist ein Porsche zwar immer noch deutlich über 20 Prozent teurer als in Deutschland, aber das tangiert die Menge guter Gründe, China in den Fokus zu rücken, überhaupt nicht. Das gilt für das "Weltpremierle" des Facelift-Macan in Shanghai ebenso wie für die Entscheidung, das Auto im November zuerst in China auszuliefern. Deutschland und Europa folgen ein paar Wochen später - immerhin mit anderen Varianten, dem Macan S zuerst.