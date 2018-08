Löw: Thomas Schneider ist nicht mehr Co-Trainer

Löw sprach auch über personelle Veränderungen: So wird Thomas Schneider wird nicht mehr zum Trainerstab gehören. Stattdessen übernimmt er die Leitung der Scouting-Abteilung. "Wir wollten ganz bewusst einen Fachmann im Scouting-Team haben, was die Gegneranalyse betrifft. Urs Siegenthaler wird selbstverständlich weiter in diesem Bereich zuständig sein", sagte Löw. Schneider hatte nach dem WM-Triumph 2014 das Amt als "Co" von Hansi Flick übernommen. Im Stab von Löw bleiben dagegen Assistent Marcus Sorg und Andreas Köpke als Bundestorwarttrainer.chen Spielern zu finden."