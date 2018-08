Das Motiv zeigt "alles, was wir Bayern lieben", sagte der niederbayerische Kabarettist Martin Frank bei der Vorstellung des Oktoberfestkruges am Donnerstag auf dem Festgelände. Der Entwurf für die Zeichnung auf dem Krug und dem offiziellem Plakat kam von Dirk Lippmann, einem Grafikdesigner aus dem niedersächsischen Osnabrück – einem bekennenden Wiesn-Fan, so Münchens Zweiter Bürgermeister Josef Schmid (CSU).