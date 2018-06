Ihr Hund habe am Dienstagabend in der Ulmenallee ein Fleischbällchen gefressen, auf dem sich weißes Pulver befand. Die Frau konnte ihren Hund dazu bringen, den Köder auszuspucken. In der Nähe lag ein zweites präpariertes Fleischbällchen. Die Polizei mahnt Hundehalter zur Vorsicht.