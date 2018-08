Posttraumatische Belastungsstörung Mel B: Therapie ja, aber nicht wegen Sexsucht und Alkoholproblemen

Schon seit neun Jahren in Behandlung

Außerdem stellte Mel B klar, dass sie bereits seit einigen Jahren in einer entsprechenden Behandlung sei. "Ich bin in Therapie, seit bei meinem Vater vor neun Jahren Krebs diagnostiziert wurde", so die Sängerin. Ihre Therapie habe sich über die Jahre etwas verändert, da sie in einer sehr intensiven Beziehung mit ihrem Ex-Mann Stephen Belafonte (43) steckte. Mel B hatte nach zehn Jahren Ehe im März 2017 die Scheidung eingereicht. Seitdem tobte ein schmutziger Scheidungskrieg.