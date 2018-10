Posts auf Französisch Diane Kruger und Salma Hayek tief bewegt von Charles Aznavours Tod

"Danke, Monsieur Aznavour! Du hast mich von Frankreich träumen lassen", schreibt die deutsch-amerikanische Schauspielerin Kruger, die viele Jahre in Frankreich lebte und arbeitete, in ihrem ersten Post auf Instagram. In zwei weiteren Posts mit Videoclips des Künstlers, der am 1. Oktober 2018 im Alter von 94 Jahren starb, zitiert sie Songzeilen.