München - Mohamad Awata steht in der Westkurve des Grünwalder Stadions und lächelt in die Kamera. Er trägt das 1860-Trikot mit Stolz. In der Saison 2017/2018 war er im Kader der Löwen. Und jetzt ist er auf einer Postkarten-Kampagne der Stadt als Model zu sehen. "Ich bin Münchner" steht über ihm. "Nach meiner Flucht vor dem Krieg in Syrien habe ich beim TSV 1860 eine sportliche Heimat gefunden", wird er auf der Postkarte zitiert. "In München hatte ich die Chance, neu zu beginnen."