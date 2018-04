Trotz der recht vagen Beschreibung wusste Münzberger sofort, wer gesucht war. Zielsicher stellte er den Brief zu, so wie er es seit 15 Jahren tut. "Früher, als die Weihnachtskarten einzeln gekommen sind, da hatten wir behälterweise Karten mit falschen Straßen oder Postleitzahlen. Da musste man richtig suchen." Auch Angaben wie "Bitte in dem Haus gegenüber vom Schmuckgeschäft Schiessl einwerfen" standen da auf den Briefen. "Einmal war auch ein Brief an die liebe Lieselotte in der Spiegelgasse dabei." Das Problem: Der Nachname fehlte. "Ein neuer Postbote hätte wahrscheinlich den Brief einfach zurückgeschickt, aber ich wusste ganz genau, welcher der insgesamt 14 Briefkästen vor Ort einer Lieselotte gehörte", sagt Münzberger und grinst stolz. "Man kennt einfach alle seine Pappenheimer."