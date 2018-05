Post auf Instagram Gedenken an "Star Wars"-Legende: Trauriger Muttertag für Billie Lourd

Am Sonntag wurde auch in den USA Muttertag gefeiert und viele Promis sendeten via Social Media Glückwünsche an ihre Mamas. Billie Lourd (25) hat diese Möglichkeit nicht mehr. Die Schauspielerin nahm den Muttertag aber zum Anlass, um an ihre verstorbene Mutter Carrie Fisher (1956-2016) zu erinnern. Die 25-Jährige durchlebte Ende 2016 eine doppelte Tragödie, als erst Fisher am 27. Dezember starb, und nur einen Tag darauf ihre Großmutter Debbie Reynolds (1932-2016).