Ein Schild nach rechts weist den Weg zum S-Bahnhof Heimeranplatz. So weit, so nachvollziehbar, aber darunter hängt ein weiteres Schild – mit dem Hinweis, dass Rollstuhlfahrer 300 Meter geradeaus in Richtung S7 rollen können. Die aber fährt ja keine 20 Meter vom Schild entfernt auf der rechten Seite ab – bequem erreichbar per Aufzug.