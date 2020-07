Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 4.000 neue Wohnungen in München gebaut. Auch mit den Baugenehmigungen sind die Verantwortlichen zufrieden. Über 5.650 neue Wohneinheiten wurden im laufenden Jahr bereits von der Lokalbaukommission genehmigt – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von neun Prozent.