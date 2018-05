München - Ist die Liaison zwischen dem FC Bayern und Portugals Talent Renato Sanches wieder beendet? Die Zeichen stehen zumindest auf Abschied. In der vergangenen Saison war der Mittelfelspieler bereits an Swansea City ausgeliehen. In der portugiesischen Sportzeitung A Bola äußerte sich Seansea-Trainer Carlos Carvalhal zu Sanches: "Er weiß, dass er eine sehr schlechte Phase hatte. Seit er sich im Januar verletzt hat, ist er auf keinem guten Niveau mehr."