Mehr als 100 Millionen Euro möglich Champions League: Achtelfinal-Einzug beschert FC Bayern Geldregen

München - Der FC Bayern München hat mit dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League seine Prämieneinnahmen im laufenden Wettbewerb auf 36,45 Millionen Euro erhöht. Nach einer erneuten Steigerung der Ausschüttungen an die 32 Teilnehmer durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird die Achtelfinal-Teilnahme in dieser Saison mit 9,5 Millionen Euro honoriert. Zudem zahlt die UEFA für jeden Sieg in der Gruppenphase 2,7 Millionen Euro. Das 5:1 gegen Benfica Lissabon war für die Münchner damit 12,2 Millionen Euro wert. (Lesen Sie hier: FC Bayern erzielt Rekordumsatz)