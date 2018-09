Porträt zum 70. Geburtstag George R. R. Martin kann längst nicht nur "Game of Thrones"

Der Drehbuchautor

Dass Martin ein Gespür für große Geschichten hat, hat er spätestens mit seinem Fantasy-Epos "Das Lied von Eis und Feuer" bewiesen. Dabei war "Game of Thrones" längst nicht seine erste Serien-Adaption. Schon in den 1980er Jahren machte er sich als Autor von TV-Serien einen Namen. Unter anderem war er an der Neuauflage von "Twilight Zone" sowie der US-amerikanischen Serien-Ausgabe von "Die Schöne und das Biest" beteiligt.

Der Songwriter

Mit Drehbüchern schreiben ist es bei Martin aber noch längst nicht getan. Der Schriftsteller geht noch einen Schritt weiter und verfasst selbst die Songtexte, die ab und an in "Game of Thrones" zu hören sind, in Eigenregie. Das blieb nicht lange unentdeckt. Das Lied "The Bear and the Maiden Fair" (Staffel 3, Episode 7) schaffte es schon in das Repertoire der amerikanischen Indie-Rockband The Hold Steady. "The Rains of Castamere" (erstmals in Staffel 2, Episode 1) wurde unter anderem von der isländischen Rockband Sigur Rós neu interpretiert.