Schockierende Tat Schüler (15) totgeprügelt: Was wir wissen - und was nicht

Der Tod eines 15-Jährigen bei einer Schlägerei hat die Menschen in Passau schockiert - was sich genau am Tatort mitten in der niederbayerischen Stadt abgespielt hat, müssen die Ermittler noch klären. Was wir wissen - und was nicht.