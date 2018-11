München - Bei dem Luxus-Label "Ferragamo" denkt man an wohl zuerst an Handtaschen, Schuhe und Accessoires. Doch die Familie Ferragamo hat noch mehr zu bieten. Davon konnten sich die VIPs am Freitagabend im Münchner Restaurant "Vino e Gusto" überzeugen: Das italienische Restaurant in der Herrnstraße - vis-à-vis vom Luxus-Hotel "Mandarin Oriental" - hatte zum Dinner mit Weinverkostung geladen. Zu trinken gab es einen edlen Tropfen.