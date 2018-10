BMW-Fahrerin überholte VW Passat

Die beiden Autos kamen sich am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr auf der Schwanthalerstraße in die Quere. Eine 24-Jährige aus München fuhr in ihrem 1er BMW, neben ihr saß ihr Freund, ein 27-Jähriger aus Ottobrunn. Vor ihnen war ein VW Passat in gemächlichem Tempo. Das Paar fühlte beeinträchtigt und überholte.