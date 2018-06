Polizist und Täter verletzt Schüsse im Berliner Dom: Warum eskalierte der Einsatz?

Pfefferspray-Einsatz ohne Erfolg

Die Ermittler befragten noch zahlreiche Zeugen, die sich zunächst in der Kirche befunden hatten. Rund 100 Menschen seien am Sonntag um kurz nach 16 Uhr im Dom gewesen, als der Mann in der Kirche plötzlich herumschrie, sich aggressiv verhielt und mit einem Messer hantierte. Das Kirchenpersonal habe alle Besucher - unversehrt - nach draußen gebracht und die Polizei alarmiert. Am Ort kamen zuerst zwei Polizisten des zuständigen Abschnitts an.