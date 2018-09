Weiter ging es am Sonntagmorgen, als sich ein 26-jähriger Deutsch-Pole in einer zur Reinigung abgestellten S-Bahn in Aubing aufhielt. Auf die Aufforderung eines DB-Mitarbeiters, das Gelände zu verlassen, ging der Mann nicht ein. Erst auf Anweisung der hinzugerufenen Bundespolizisten schien er einzulenken, schlug dann aber plötzlich einem 26-Jährigen ins Gesicht. Der Beamte wurde dabei heftig am Auge getroffen. Bei der Überwältigung wurde auch der Deutsch-Pole leicht im Gesicht verletzt. Er hatte 1,4 Promille.