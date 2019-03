München - Der Polizeihauptkommissar von der PI 24 in Perlach war auf dem Weg zum Spätdienst, als er am Samstagmittag in der Aral-Tankstelle an der Albert-Schweitzer-Straße kurz stoppte. An der Theke schnappte der Polizist ein Gespräch auf, das bei ihm sämtliche Alarmglocken klingeln ließ: Ein Rentner wollte 900 Euro für Prepaidkarten einer Spieleplattform ausgeben.