Polizeiruf 110, Tod in der Eifel, ... Krimi-Tipps am Sonntag

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) wird eine rechtspopulistische Politikerin ermordet. Kommissar Anders untersucht in "Der wilde Jack" (ZDFneo) den Mord an einem Hotelkoch und in "Tod in der Eifel" (ZDFneo) kommt die dunkle Vergangenheit einer Dorfgemeinschaft ans Licht.