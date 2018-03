22:15 Uhr, rbb, Tatort: Borowski und der coole Hund

In Kiel springt ein Mann in einen Badesee - und wird von Bambusstäben aufgespießt. Für Borowski (Axel Milberg) und Sarah Brandt (Sibel Kekilli) ist zunächst nicht klar, ob es sich um die Tat eines Verrückten handelt, der zufällig seine Opfer findet. Oder wollte jemand den Toten bestrafen? Eine Schlüsselrolle scheint in dem Fall die Freundin des Toten zu spielen, Ina Santamaria (Mavie Hörbiger). Sie verabredet sich über einen Chatroom im Internet mit Männern zu flüchtigen sexuellen Begegnungen. Der Tote war einer ihrer Liebhaber.