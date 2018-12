Polizeiruf 110, Spreewaldkrimi, ... Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDFneo, Stubbe - Von Fall zu Fall: Mordfall Maria

Mitten im Training bricht die junge Rollstuhlbasketballerin Maria (Jana Reinermann) tot zusammen. Die zunächst unklare Todesursache erweist sich am nächsten Tag als besonders perfider Giftmord. Irgendjemand hat der Toten eine Giftspritze in die gelähmten und somit schmerzunempfindlichen Beine injiziert. Stubbe (Wolfgang Stumph) vermutet eine Beziehungstat, denn - so ergibt die Obduktion - die Tote war schwanger.