Polizeiruf 110, Lotte Jäger, Tatort,... Krimi-Tipps am Montag

21:45 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Köpfen ist auch keine Lösung

Barnaby (John Nettles) hat Caustons Bürgermeister Hicks wegen Betrugs im Visier. Als Hicks mit dem Stadtrat in die Partnerstadt Brighton fährt, wittert Barnaby wieder krumme Geschäfte und fährt mit. Auch der allseits verhasste Immobilienentwickler Hugh Dagleish ist bei dem Ausflug dabei. Zum Vergnügen steigt Hugh an der Strandpromenade in eine Geisterbahn - und kommt mit abgeschlagenem Kopf wieder heraus.