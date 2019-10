In München standen etwa am Donnerstag zwei Zivilfahrzeuge der Polizei vor der Synagoge am Jakobsplatz. Präsenz zeigen, ohne aufzufallen. Das Konzept der Polizei generell sieht vor, ständig in Kontakt zu sein. Auch, um etwaigen unerkannten Bedrohungen schnell und wirksam entgegenwirken zu können.