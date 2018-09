Das Wiesnblaulicht vom Samstag

Einen ersten Polizeibericht von der Wiesn wird es am Sonntag geben. Doch bereits am ersten Tag hat die Aicher-Ambulanz einen kleinen Zwischenstand gemeldet. Der erste Patient - ein Mann in Mönchskutte - musste demnach auch 32 Minuten nach dem Beginn des Bierausschanks wegen überhöhten Alkoholkonsums behandelt worden.