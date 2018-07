Polizeifahndung ohne Erfolg Mutter hört unbekannte Männerstimme über Babyfon

Güntersleben - Es ist wohl der Alptraum vieler Eltern: Mitten in der Nacht steht plötzlich ein unbekannter Mann im Zimmer des eigenen Kindes. Einer Familie in Unterfranken ist das der Polizei zufolge in der Nacht zu Mittwoch passiert - und der Fremde ist vermutlich nur dank eines Babyfones dabei ertappt worden.