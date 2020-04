Einen Desinfektionsdieb konnte die Polizei auf frischer Tat ertappen. Am 23. März wurde ein 49-jähriger Mann in einer Firma in Kirchheim bei München dabei beobachtet, wie er einen Behälter mit Desinfektionsmittel von der Wand schraubte und einsteckte. Die alarmierte Polizei konnte ihn daraufhin festnehmen, nach Bezahlung der Sicherheitsleistung durfte er wieder gehen.

Insgesamt hat die Polizei zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen (jeweils 6 Uhr) 7.000 Kontrollen im Stadtgebiet und Landkreis München durchgeführt. Dabei wurden 263 Verstöße angezeigt, von denen 256 die Ausgangsbeschränkung betrafen.

Meldungen vom Mittwoch, 01.04.

Erneut musste die Münchner Polizei eine Privatparty in der Stadt auflösen – noch immer scheinen sich nicht alle Münchner an die verordnete Ausgangsbeschränkung halten zu wollen.

Wie die Polizei berichtet, rief ein Zeuge am späten Dienstagabend den Polizeinotruf und teilte mit, dass in einem Haus am Resi-Huber-Platz in Sendling eine Party stattfinden würde. Vor Ort trafen die Beamten dann auf drei Männer im Alter zwischen 22 und 24 Jahren sowie eine 17-Jährige, die gemeinsam feierten, Alkohol tranken und den verordneten Mindestabstand nicht einhielten.

Die vier Betroffenen, die alle nicht in dem Haus wohnten, erhielten Platzverweise sowie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Insgesamt führte die Polizei in der Stadt sowie im Landkreis München zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen (jeweils 6 Uhr) insgesamt über 4.700 Kontrollen durch. Dabei wurden 229 Verstöße angezeigt, die alle die Ausgangsbeschränkung betrafen.

Meldungen vom Dienstag, 31.03.

Im Zeitraum von Montag, 30.03.2020, 06:00 Uhr, bis Dienstag, 31.03.2020, 06:00 Uhr, gab es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt München und Landkreis München), um die Einhaltung der Regelungen der aktuellen Allgemeinverfügungen bzw. Verordnung zu überprüfen.

Über 4.500 Kontrollen wurden in diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 140 Verstöße angezeigt, von denen 133 die Ausgangsbeschränkung betrafen.

Am Montag, gegen 22:25 Uhr, rief ein Zeuge beim Polizeinotruf 110 an und teilte mit, dass in der Truderinger Straße in Berg am Laim in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine lautstarke Party standfinden würde. Mehrere Streifen fuhren zu der Einsatzörtlichkeit und vor Ort trafen sie auf eine 54-Jährige und einen 52-Jährigen, die sich in ihrer Wohnung mit weiteren Personen aufhielten (eine 62-Jährige und ein 66- Jähriger – beide mit Wohnsitz in München).

Alle Anwesenden hatten alkoholische Getränke konsumiert und wirkten auf die Einsatzkräfte deutlich alkoholisiert. Die Besucher erhielten einen Platzverweis. Alle wurden wegen eines Verstoßes gegen des Infektionsschutzgesetz angezeigt und eindringlich belehrt bezüglich der Bestimmungen der Allgemeinverfügung.

Meldungen vom Montag, 30.03.

Knapp 5.000 Kontrollen hat es im Zeitraum von Sonntag (29. März, 6 Uhr) bis Montag (30. März, 6 Uhr) im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München (Stadt und Landkreis) gegeben. 186 Verstöße wurden dabei angezeigt, 185 betrafen die Ausgangsbeschränkung.

In einem Fall traf die Polizei am Sonntag gegen 14.40 Uhr an einem Biotop in Oberschleißheim zwei Erwachsene und ein Kind an: Sie hatten dort ein Zelt als Nässeschutz für das Kind aufgebaut und genossen die Natur. Das ist kein triftiger Grund im Sinne der Ausgangsbeschränkung, zwei Anzeigen waren die Folge.

Am Sonntag gegen 15 Uhr löste die Polizei an einer Tankstelle in Freimann eine größere Personengruppe auf, die trotz der Aufforderung des Tankstellenangestellten geblieben war. Jeder der insgesamt neun Rumänen bekam eine Anzeige.

Meldungen vom Sonntag, 29.03.

Am Samstag war die Polizei im Dauereinsatz, denn wegen des schönen Wetters waren besonders viele Menschen im Freien unterwegs. Wie die Münchner Polizei berichtet, wurden zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen (jeweils 6 Uhr) insgesamt über 7.000 Kontrollen durchgeführt. 344 Verstöße wurden angezeigt, von denen allein 324 die Ausgangsbeschränkung betrafen.

Ein besonders dreister Fall hat sich an der Ruderregattastrecke ereignet: Hier machte die Polizei Lautsprecherdurchsagen, in denen auf die aktuellen Regelungen hingewiesen wurden. Doch eine vierköpfige Gruppe zeigte sich davon gänzlich unbeeindruckt und lag weiterhin auf einem Steg am Ostufer der Regattastrecke. Als die mehrere Polizisten näher kommen sahen, sprangen sie plötzlich auf und machten "Hampelmänner" an Ort und Stelle. Sportliche Betätigung ist nämlich in gewissen Fällen erlaubt.

Die Gruppe dachte wohl, mit ihren Sportübungen eine Strafe umgehen zu können. Doch es half nichts, alle vier wurden wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Meldungen vom Samstag, 28.03.

Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen (jeweils 6 Uhr) gab es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt München als auch der dazugehörige Landkreis), um die Einhaltung der Regelungen der aktuellen Allgemeinverfügungen bzw. Verordnung zu überprüfen.

Über 6.000 Kontrollen wurden in diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 251 Verstöße angezeigt, von denen allein 228 die Ausgangsbeschränkung betrafen.

Am Freitagabend wurde die Polizei zu einer Wohnung in Englschalking gerufen, da sich dort nicht berechtigte Personen aufhielten. Neben dem 31-jährigen Wohnungsinhaber war noch dessen 27-jährige Freundin und ein ebenfalls 27-jähriger Freund zu Gast. Letzterer hatte jedoch kein berechtigtes Interesse für den Aufenthalt in der Wohnung und verstieß damit gegen die aktuellen Ausgangsbeschränkungen.

Im Rahmen des Einsatzes ging der Wohnungsinhaber plötzlich unvermittelt auf die Beamten los. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Polizist an der Hand verletzt und musste seinen Dienst abbrechen. Der 31-Jährige wurde wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt, der 27-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten.

Meldungen vom Freitag, 27.03.

Im Zeitraum von Donnerstag, 26.03.2020, 6 Uhr, bis Freitag, 27.03.2020, 6 Uhr, gab es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt München als auch der dazugehörige Landkreis), um die Einhaltung der Regelungen der aktuellen Allgemeinverfügungen bzw. Verordnung zu überprüfen. Knapp 5.000 Überprüfungen wurden in diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 137 Verstöße angezeigt, wobei 135 davon die Ausgangsbeschränkung betrafen.

Besonders aufgefallen sind am Donnerstagnachmittag ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 33-jähriger Münchner. Zeugen hatten die Polizei gerufen und gemeldet, dass die beiden Männer an der Klausenburger Straße stehen und dort mit Klopapier "rumwedeln" und dies verkaufen. Die Mitteilung bestätigte sich vor Ort.

Die beiden Personen wurden daraufhin wegen eines Verstoßes gegen die Gewerbeordnung und auch gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Meldungen vom Donnerstag, 26.03.

Die Kontrollen der Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Coronavirus-Bekämpfung halten die Polizei weiter auf Trab. Von Mittwoch bis Donnerstag kontrollierten die Beamten rund 6.000 Mal in München. Dabei wurden 108 Verstöße angezeigt. Davon betrafen 104 die Ausgangsbeschränkung.

So teilte ein Anrufer der Polizei ein vermeintliche Party in der Tegernseer Landstraße mit. Mehrere Streifen machten sich auf denn Weg, trafen aber an der angegebenen Adresse nur zwei Münchner an, die dort laut Musik hörten und Bier tranken. Einer der beiden Männer wohnte in de Wohnung, der andere war zu Gast. Beide erhielten eine Anzeige.

Meldungen vom Mittwoch, 25.03.

Von Dienstag bis Mittwoch stellten die Beamten erneut knapp 300 Verstöße fest. In 137 Fällen mussten Verantwortliche wegen dieser Verstöße angezeigt werden. Davon betrafen 121 die Ausgangsbeschränkung.

Zwei Fälle fielen dabei besonders auf: Gegen 23.35 Uhr wurde die Polizei zu einem Haus in der Landwehrstraße gerufen. Dort feierten sechs Personen eine Party. Sie hörten laut Musik und tranken Alkohol. Zwei dieser Personen (ein 22-Jähriger und eine 22- Jährige) waren dort wohnhaft. Die anderen vier Personen (im Alter von 20 bis 30 Jahren) waren dort zu Besuch. Ihnen wurden Platzverweise erteilt. Alle sechs in der Wohnung Anwesenden wurden zudem wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Weil bei einer 20-Jährigen zudem Drogen gefunden wurden, erhielt sie noch eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Polizei löst Party in Schwabing auf

Kurz vorher hatte ein Anrufer mitgeteilt, dass in einem Haus in der Emanuelstraße in Schwabing eine Party mit lauter Musik stattfinden würde. Zwei Streifen der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) fuhren zu der Örtlichkeit und trafen in einer Wohnung zwei Frauen (22 und 45 Jahre) an. Beide Frauen wohnten in dem Anwesen, jedoch war die 22-Jährige aus einer anderen Wohnung. Sie waren nicht verwandt und wollten sich nur besuchen.

Dazu bemerkten die Beamten einen starken Marihuana-Geruch in der Wohnung. Bei beiden Frauen wurden geringe Mengen von Marihuana aufgefunden. Beide wurden wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz und wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

