Schlag ins Gesicht: Polizist im Krankenhaus

Bereits im Vorfeld der Partie kam es zu Ausschreitungen der Gästefans. Gegen 12.20 Uhr kam es am U-Bahnsteig am Hauptbahnhof zu einigen körperlichen Auseinandersetzungen, die Polizei musste die Anhänger wegen des massiven Menschenaufkommens am U-Bahn-Sonderzug zurückdrängen. Dabei schlug ein noch unbekannter Mann einem Polizisten ins Gesicht – der Beamte musste ins Krankenhaus gebracht werden, er war nicht mehr dienstfähig. Auf dem Weg zum Grünwalder Stadion und am Gästeeingang kam es ebenfalls zu Auseinandersetzungen zwischen HFC-Fans und der Polizei.