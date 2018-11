München - Die meisten der Bewohner in dem Mietshaus in der Marlene-Dietrich-Straße lagen in der Nacht auf Sonntag in ihren Betten und schliefen. Gegen 2.20 Uhr bemerkte eine Frau Brandgeruch und schlug sofort Alarm. Die Feuerwehr rückte an. Im Flur im ersten Stock des Gebäudes brannte es. Die Flammen hatten bereits auf die Tür einer Wohnung übergegriffen. Dort lebt eine 48-Jährige mit ihren drei Kindern.