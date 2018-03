Polizei verstärkt Kontrollen Tuning-Treffen am "Car-Freitag"

Zuletzt wurden in der vergangenen Woche etwa in Köln zwei Autos beschlagnahmt. Am Karfreitag schaut die Polizei ganz genau hin. Dann feiern Tuner ihren sogenannten Car-Freitag - den Start in den Frühling und die Tuning-Saison. Treffen sind unter anderem im hessischen Limburg, am Nürburgring in der Eifel und im brandenburgischen Cottbus geplant. Ein Schwerpunkt liegt allerdings in Nordrhein-Westfalen.