Der Tod von Star-DJ Avicii (1989-2018, "Stories") gibt noch immer viele Rätsel auf. Jedoch kann mittlerweile ausgeschlossen werden, dass er Opfer eines Verbrechens wurde. Am Freitag und Samstag wurde der Leichnam von Tim Bergling, so der bürgerliche Name des schwedischen DJs, obduziert. Dabei konnte die ermittelnde Polizei in Maskat keinerlei Hinweise auf äußerliche Gewalteinwirkung feststellen. Weitere Einzelheiten zur offiziellen Todesursache wurden nicht bekanntgegeben.