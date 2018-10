Garmisch-Partenkirchen - In der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr meldete sich laut Angaben des Präsidiums Oberbayern Süd eine junge Frau bei der Polizei in Garmisch, um ein Sexualdelikt zu melden. Laut Polizei gab die junge Frau auf dem Heimweg von einer Bar in Garmisch von zwei Männern angegangen und in einen dunklen Hof in der Zugspitzstraße gezerrt worden zu sein. Die Frau konnte sich schließlich losreißen und entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen blieb ohne Erfolg.