Todesdrama am Wochenende auf der A 92: Ein 53-jähriger Motorradfahrer stürzt und verstirbt noch an der Unfallstelle nahe Essenbach.

Essenbach - Ein schrecklicher Unfall hat sich aus noch unbekannter Ursache am Samstagmittag auf der Autobahn A 92 bei Essenbach ereignet. Ein 53-jähriger Motorradfahrer kam dabei ums Leben. Die Polizei sucht dringend Zeugen.