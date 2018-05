Die Übergriffe ereigneten sich, wie erst am Dienstag bekannt wurde, bereits am Donnerstag letzter Woche im Gautinger Ortsteil Stockdorf. Zwei der Mädchen waren gegen 14 Uhr in der Würmstraße unterwegs. Ein Mann habe sie angesprochen und ihnen seinen Penis gezeigt. Die Mädchen rannten nachhause und erzählten ihren Eltern von dem Vorfall.