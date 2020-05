Milbertshofen - In der Nacht zum Samstag ist ein 20-jähriger Münchner in Milbertshofen von einem Unbekannten mit einem Messer überfallen worden. Der junge Mann war auf dem Heimweg von seiner Arbeit. Auf Höhe der Grünanlage zwischen Harthofanger und Parlerstraße passierte es: Ein unbekannter Täter packte den 20-Jährigen am Arm und bedrohte ihn mit einem Messer.