Landshut - Zwei bewaffnete Männer haben in Landshut den Orterer Getränkemarkt in der Herzog-Albrecht-Straße überfallen. Das Duo erbeutete am Donnerstagabend wenige Hundert Euro, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden hielt einen 24 Jahre alten Angestellten mit einer Pistole in Schach, während der andere die Kasse ausräumte.