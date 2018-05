Übersee - Es ist der Alptraum jeder Frau: Als sie in der Dunkelheit alleine unterwegs ist, packt ein Fremder die 20-Jährige plötzlich von hinten. Er ringt sie am Ufer des Chiemsees zu Boden, zerreißt das T-Shirt der jungen Frau, hält ihr den Mund zu. Was nun Schreckliches hätte folgen können, ist nicht bekannt – zum Glück!