Polizei sucht Rowdy nach riskantem Manöver Wahnsinn: BMW-Fahrer rauscht in Gegenverkehr

Ein 19-Jähriger, der auf der Gegenspur unterwegs war, reagierte blitzschnell und wich in eine angrenzende Wiese aus. Nur so konnte er einen frontalen Zusammenstoß zwischen den beiden Autos verhindern. Der BMW-Fahrer touchierte beim Wiedereinscheren auf seine Fahrspur den überholten Lastwagen und flüchtete. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden am Laster wird auf circa 2 000 Euro geschätzt.