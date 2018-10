Passant streitet ein: Tatverdächtige flüchten

Am folgenden Donnerstag sah der 30-Jährige an fast der gleichen Stelle einen der drei Männer wieder und erkannte ihn sofort. Er rief die Polizei und schilderte die Ausgangslage. Eine Streife rückte an und verlangte die Personalien des 25-jährigen Verdächtigen. Nach der Kontrolle wähnte der sich offenbar in Sicherheit und warf unauffällig einen Gegenstand unter ein parkendes Auto.